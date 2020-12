Maradona, la proposta dall’Argentina: francobolli e banconote con il suo volto

Continuano le tante iniziative per onorare la memoria del Pibe de Oro

Diego Armando Maradona non verrà mai dimenticato. La memoria del Pibe rimarrà sempre viva per coloro che lo hanno amato e che amano il calcio. Sono state tante le iniziative per onorare la sua memoria e il Corriere dello Sport fa sapere di una bellissima proposta. In Argentina si parla di avere il volto del Diez sulle banconote da 1000 pesos emesse il prossimo e anche un piano per l’emissione di francobolli nel 2021, una raccolta commemorativa che comprenda la carriera sportiva.

