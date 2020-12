Niente rinnovo per Hysaj e Maksimovic: i due andranno via a costo zero

Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj, entrambi con il contratto in scadenza a giugno 2021, non rinnoveranno il loro accordo con la società azzurra.

Ciro Venerato, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito nel corso della trasmissione Goal Show:

“Hysaj piace alla Roma ed anche all’estero. Coi giallorossi ci sono già stati colloqui. Anche Spartak Mosca ed Herta Berlino su di lui. Stesso discorso per Maksimovic. Il Napoli ha comunicato che vuole abbassare il tetto ingaggi.

Hysaj aveva chiesto aumento e bonus alla firma ma non c’è stato responso positivo. A due milioni e mezzo di richieste il Napoli ha ancora chiuso le porte. Hysaj andrà via a giugno a parametro zero. Gattuso ci è rimasto malissimo perché aveva richiesto i rinnovi di Hysaj e Maksimovic, l’agente di Hysaj ha comunicato tutto a De Laurentiis. Cercherà un’altra squadra“.