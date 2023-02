Dalla Spagna: Real Madrid su Kvaratskhelia se sfuma Bellingham

Khvica Kvaratskhelia tra gli obiettivi di mercato dei Blancos

Il Real Madrid prepara un supercolpo di mercato per l’estate. L’obiettivo primario è Jude Bellingham del Borussia Dortmund ma la concorrenza per l’inglese è fortissima soprattutto dalla Premier League. Ragione per cui, stando a quanto riferisce la testata spagnola Cadena Ser, i Blancos potrebbero spostare i radar su altre zone del campo. Per l’attacco piace Khvicha Kvaratskhelia.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Futuro Osimhen? Può andare via per 150mln. Kvara non in discussione”

Dionisi a Dazn: “Napoli squadra stimolante da affrontare, ci si augura non sia al top”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici