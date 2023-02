Santacroce: “Attento Spalletti, troppo turn over disorienta la squadra”

Fabiano Santacroce sulle questioni in casa Napoli

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Ottochannel nel corso della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’. Nel corso del suo intervento ha detto la sua su diversi argomenti riguardanti la squadra di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Il gol di Kvaratskhelia con la Cremonese è stato straordinario, per il difensore è quasi impossibile decifrare le sue finte, perché non sai mai se va a destra o se rientra sul sinistro, e poi ha tecnica e velocità. Nelle prossime gare il turn over va fatto in modo oculato, perché tanti cambi disorientano, la squadra non avrebbe gli automatismi giusti. E’ capitato anche a me quando militavo nel Napoli di Mazzarri: con troppi cambi andavamo in bambola.

Osimhen per De Laurentiis non è in vendita? Conoscendolo con la giusta offerta l’attaccante nigeriano potrebbe in verità partire, non credo totalmente alle parole del presidente, ma è importante che il Napoli non abbia bisogno di cedere. Per me l’attaccante vale dai 100 milioni in su.

Le nuove regole del calcio che De Laurentiis propone? Non mi convincono, sarebbe un errore madornale annullare l’intervallo, interessante invece l’ipotesi di inserire telecamere sul corpo dei calciatori: in un test il Milan lo ha provato, diventerebbe un modo speciale per far capire a tutti che sensazioni e che difficoltà si provano in campo“.

