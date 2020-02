Mirko Conte: ”Sampdoria-Napoli? Gara difficile per entrambe le squadre”

Mirko Conte su Sampdoria e Napoli: Gli obiettivi sono diversi. La Sampdoria si è tirata un po’ fuori dalla zona retrocessione, fare un risultato stasera la porterebbe in una zona ancora più tranquilla. Il Napoli, invece, si avvicinerebbe alla zona Europa.

Mirko Conte, ex difensore di Sampdoria, Inter e Napoli, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare -tra l’altro- anche del match che si giocherà questa sera a Genova, Sampdoria-Napoli.

Queste le sue parole:

SULL’INTER: “E’ la solita squadra bella quadrata con le idee molto chiare. Eriksen ha dato ancora più qualità, anche se non è ancora al 100%. Deve entrare nella mentalità ma permetterà all’Inter di fare il salto di qualità”.

SU LUKAKU: “Credo che sia il grande punto di riferimento là davanti, per tutta la squadra. Viene cercato costantemente e lui si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. E’ anche un grandissimo finalizzatore, fa tutto nei modi e nei tempi giusti”.

SU BROZOVIC: “Ieri, quando è entrato e Barella è stato spostato come interno di centrocampo, ha fatto bene anche all’ex Cagliari. Come Lukaku, indispensabile per il tipo di gioco che vuol fare Conte, ieri è arrivata la dimostrazione”.

SU YOUNG: “Credo che riesca a interpretare il ruolo in tutte e due le fasi. Nel gioco di Conte gli esterni di centrocampo sono fondamentali, lui riesce a essere propositivo in fase offensiva e puntuale in quella difensiva. Dà molto equilibrio ed ha grande esperienza”.

SU SAMPDORIA-NAPOLI: “Gli obiettivi sono diversi. La Sampdoria si è tirata un po’ fuori dalla zona retrocessione, fare un risultato stasera la porterebbe in una zona ancora più tranquilla. Il Napoli, invece, si avvicinerebbe alla zona Europa. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre. L’arrivo di Gattuso ha dato una svolta al Napoli da un punto di vista caratteriale, sta riuscendo a mettere insieme i cocci lasciati dalla gestione precedente”. Conclude Mirko Conte.

