Il Napoli non molla Youssouf, pressing di Giuntoli al Saint Etienne

Il Napoli ci prova ancora per Zaydou Youssouf, centrocampista del Saint Etienne.

Il calciomercato non si è ancora concluso ed il Napoli non ha smesso di seguire Zaydou Youssouf, centrocampista del Saint Etienne classe 1999. Secondo il Corriere del Mezzogiorno continua il pressing del Napoli sul club francese affinché la trattativa avvenga nella maniera giusta.

Ecco quanto riportato:

“Sul mercato il Napoli cerca un centrocampista e sta provando a convincere il Saint Etienne alla cessione di Youssouf in prestito con diritto di riscatto. E’ dunque lui, francese di anni 22, il favorito per la mediana, il primo nome sulla lista del ds Giuntoli per rinforzare il reparto che ha visto andare via Bakayoko, tornato al Milan.”

