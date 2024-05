Il Mattino – ADL apre subito a Conte: avanzata una prima proposta

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato la mossa di Aurelio De Laurentiis. Il patron senza freni, ha aperto immediatamente ad Antonio Conte e sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi possibili per un suo ipotetico approdo a Napoli. Le quotazioni per l’ex Inter sarebbero balzate alle stelle, mettendo da parte Gasperini e Pioli. Intanto il patron ha fatto la prima mossa per il tecnico, formulando un’offerta concreta, dalla quale però non ha ricevuto alcuna risposta.

