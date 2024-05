Pedullà conferma: ” Incontro tra Conte e il Napoli a Torino, c’è l’offerta”

Il Napoli e Conte si sono incontrati, Pedullà conferma

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, ha confermato la volontà del Napoli di puntare su Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione. Le parti si sarebbero incontrate lo scorso sabato a Torino, dove è stata messa nero su bianco l’offerta del club azzurro al tecnico ex Inter. Ecco quanto riportato nello specifico:

“Il Napoli non smette di pensare ad Antonio Conte, considerato il candidato ideale per dimenticare una stagione orribile. Dopo quanto vi abbiamo raccontato già ad aprile, andiamo oltre: sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra il Napoli (non c’era De Laurentiis….) e l’allenatore che ha voglia di tornare in pista possibilmente in Serie A. Il Napoli ha proposto un contratto da 6,5-7 milioni di base più un paio di milioni di bonus legati alla qualificazione Champions come obiettivo minimo. Dalla stagione successiva i due milioni circa di bonus entrerebbero nella base fissa. Conte non ha fatto nomi sul progetto tecnico, non ha chiodi fissi, ma ha indicato i ruoli da coprire. Adesso la palla è di ADL che ha incassato il sì di Conte e fino a quando la palla ce l’avrà lui dobbiamo (dovete) portare pazienza. Ma l’incontro torinese è la conferma che il Napoli è assolutamente sul pezzo, in attesa di una decisione positiva”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

