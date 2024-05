Dazn – Gasperini destinato a restare a Bergamo: in lista Conte, Pioli e Italiano

Secondo il giornalista Orazio Accomando, la situazione allenatori, per il momento sarebbe questa:

“Panchine Juventus, Napoli, Milan, Bologna. Juve: sarà separazione con Allegri. Thiago Motta pronto a prendere il suo posto. Napoli: Gasperini destinato a restare a Bergamo. Si lavora ancora per Conte, in lista sempre Pioli e Italiano. Milan: Gallardo nome nuovo e forte, ma deve rescindere con Al Itthad. Nessun contatto ufficiale con Conte al momento. Conceicao e Fonseca gli altri due profili. Bologna: nessun dietrofront di Motta, permanenza ormai davvero complicata. Italiano in pole per sostituirlo“.

Panchine #Juventus, #Napoli, #Milan, #Bologna. Juve: sarà separazione con Allegri. Thiago Motta pronto a prendere il suo posto. Napoli: Gasperini destinato a restare a Bergamo. Si lavora ancora per Conte, in lista sempre Pioli e Italiano. Milan: Gallardo nome nuovo e forte, ma… — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 13, 2024

