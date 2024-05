Canale 21 – Chiariello: “Conte incavolato, ha fatto un prezzo al Napoli, che non ha fatto a nessuno”

Il giornalista Umberto Chiariello, si è sfogato in diretta, svelando alcuni retroscena sulla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte: “Le mie notizie non sono di oggi, neanche di ieri, quindi non so cosa è accaduto dopo il Bologna e se è cambiato qualcosa. Ma fino all’altro giorno posso dire della trattativa con Conte, l’unica in corso, in cui non era fiducioso. Chi parla con Conte è Manna che sta mediando tra Chiavelli che frena e Conte che si incavola perché dice vi ho fatto un prezzo che non ho fatto a nessuno”.

