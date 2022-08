UFFICIALE – Napoli-Lecce, il comunicato del club azzurro

In occasione di Napoli-Lecce la Società azzurra rivolge un comunicato ai tifosi azzurri che saranno presenti allo Stadio.

Domani sera il Napoli sfiderà il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona ed in occasione di ciò è arrivato un comunicato da parte della Società partenopea. Quest’ultimo è rivolto ai tifosi che saranno presenti allo allo Stadio per il match.

“In occasione della gara di Campionato contro la squadra del Lecce, in programma alle ore 20:45, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico, si invitano, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 richiamate al presente link: https://www.sscnapoli.it/misure-anti-covid/.

Si invitano, altresì, i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-duso-dellimpianto-stadio-diego-armando-maradona/ ; di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Si ricorda, che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lecce, Baroni: “Servirà molta concentrazione”

Ufficiale, Serie A: gli orari dalla sesta alla sedicesima di campionato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il governo studia le misure contro il caro-bollette, ma no allo scostamento