Napoli: Navas bloccato dal PSG, pronto il rinnovo per Meret

L’arrivo di Keylor Navs al Napoli si sempre più improbabile

Non si sblocca la situazione Keylor Navas. Il portiere è bloccato dal PSG che non paga buonuscita, il Napoli di conseguenza deve trovare una soluzione. Ciro venerato, esperto di mercato per la Rai, riferisce che la contromossa dei partenopei sarebbe blindare Alex Meret. offrendogli un rinnovo di contratto della durata di cinque anni.

