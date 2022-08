Napoli-Lecce, Baroni: “Servirà molta concentrazione”

Marco Baroni è intervenuto alla vigilia della sfida tra Napoli e Lecce, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni è intervenuto in occasione della sfida contro il Napoli. Domani sera gli azzurri sfideranno i leccesi allo Stadio Diego Maradona, motivo per il quale Baroni è intervenuto in conferenza stampa.

“Devo verificare la forma di tutti perché abbiamo speso tante energie. Per un incontro così ravvicinato dobbiamo dare attenzione a tutte le risorse. Lo Stadio in cui andremo a giocare è incredibile ed anche la squadra non ha nulla da invidiare a Milan, Juventus ed Inter. Ha un attacco pazzesco e noi dobbiamo fare una partita concentrata.”

Sul pareggio contro il Lecce:

“Abbiamo commesso qualche errore, possiamo migliorare. Nella difesa abbiamo fatto meglio e nel complesso abbiamo giocato con attenzione, anche se possiamo sempre migliorare. In attacco dobbiamo fare di più e ci stiamo lavorando.”

Sulla difesa che andrà a schierare:

“Sto valutando, ho ancora dei dubbi quindi mi prendo qualche ora. Dobbiamo sfruttare meglio i cambi nel corso della gara.”

Infine, sulla sua esperienza da calciatore a Napoli:

“Il Napoli è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera, tuttavia non mi guardo indietro. Si tratta di passato ed adesso è un avversario. Ho detto ai miei ragazzi che giocare lì è un onore e dobbiamo farlo con personalità.”

