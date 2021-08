Cristiano Ronaldo, 3 milioni a gol e fatturato alle stelle

Che flop con Cristiano Ronaldo! Ogni suo gol supera i 3 milioni di euro, precisamente 3.019.802.

Il Corriere dello Sport si concentra sul fenomeno e fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Ne è valsa veramente la pena per la Juventus? Il noto CR7 è costato ben 305 milioni, tra transfer ed ingaggio, facendo il conto alla rovescia, ogni suo gol supera i 3 milioni, per la precisione 3.019.802. Ronaldo è stata la ciliegina sulla torta per la Juventus, aumentandone lo standing interazionale, soprattutto ha avuto la capacità di far crescere il club, incrementandone il fatturato societario, ma poi – purtroppo per la Juve e per tutti – la pandemia ha vanificato lo sforzo prodotto, azzerando i vantaggi finanziari derivati dalla sua presenza. Si è rivelato, insomma, un investimento “investito” perfino dalla sfiga.

