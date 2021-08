UFFICIALE – Osimhen convocato per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Arriva l’ufficialità: Victor Osimhen è stato convocato per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Arriva la convocazione ufficiale per Victor Osmhen dal ct della Nazionale nigeriana, per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar 2022. L’elenco completo:

Portieri: Francis Uzoho (APOEL Nicosia, Cipro); Daniel Akpeyi (Capi Kaizer, Sudafrica); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Paesi Bassi)

Difensori: Chidozie Awaziem (FC Boavista, Portogallo); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spagna); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Scozia); William Ekong (Watford FC, Inghilterra); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italia); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germania); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Cipro); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portogallo); Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Germania)

Centrocampisti: Oghenekaro Etebo (Watford FC, Inghilterra); Wilfred Ndidi (Leicester City, Inghilterra); Frank Onyeka (Brentford FC, Inghilterra); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers, Scozia)

Attaccanti: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turchia); Alex Iwobi (Everton FC, Inghilterra); Samuel Kalu (FC Bordeaux, Francia); Victor Osimhen (Napoli FC, Italia); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inghilterra); Moses Simon (FC Nantes, Francia); Paul Onuachu (KRC Genk, Belgio).

