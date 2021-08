Europa League, Napoli nel girone C con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia

Sorteggi Europa League, girone C per il Napoli che dovrà sfidare Leister, Spartak Mosca e Legia.

Sono da poco terminati i sorteggi di Europa League e per il Napoli si prospetta un girone non proprio facile. Gli azzurri, che parteciperanno per il secondo anno consecutivo alla suddetta competizione, si trova in testa al girone C e le avverarie che incontrerà in campo saranno Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia.

A seguire ecco tutti i sorteggi:

GIRONE A – Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby

GIRONE B – Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GIRONE C – Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GIRONE D – Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Royal Antwerp

GIRONE E – Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

GIRONE F – Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GIRONE G – Bayer Leverkusen, Glasgow Celtic, Betis, Ferencvaros

GIRONE H – Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

