Bargiggia sui social: “Scenario paradossale per Spalletti: vi dico cosa può fare ADL”

Bargiggia il post sui social sul futuro di Spalletti

Il giornalista Paolo Bargiggia ha scritto un post sui social sul futuro di Spalletti:

“Scenario paradossale per Luciano Spalletti: De Laurentiis lo lascerà libero per la panchina del Napoli ma non di allenare un’ altra squadra nella prossima stagione. Con la seria possibilità che Luciano non percepisca nessun compenso nei prossimi 12 mesi”.

