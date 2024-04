Calciomercato Napoli, idea Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori

Calciomercato – Il Napoli pensa a Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori, uno dei due destinato a lasciare la città partenopea in estate.

Come riportato da Tuttomercatoweb il sostituto potrebbe essere Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non c’è ancora una trattativa ma è un nome che potrebbe prendere quota in casa azzurra nel corso delle prossime settimane.

