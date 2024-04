Chelsea e PSG su Osimhen, il Napoli pensa al sostituto

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, in cerca dell’eventuale sostituto di Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe nel mirino di Paris Saint-Germain e Chelsea. Il Napoli starebbe dunque già pensand ad un probabile sostituto.

Di seguito quanto riportato da Il Mattino:

“Gli indizi, quasi tutti, portano a Santiago Gimenez come successore di Osimhen. Il che non vuol dire che l’affare è fatto o che si farà. “Il messicano con passaporto italiano, 21 gol in stagione, è nel mirino di mezza Europa dopo il boom di questa stagione. È uno dei baby-crac, con i suoi 22 anni. Servono, per strapparlo alla concorrenza, almeno 45 milioni di euro. Insomma, tra Hancko e Gimenez, il Napoli potrebbe versare parte dei 120 milioni che entreranno a giugno per la cessione di Osimhen. Che si trova a un bivio: Psg o Chelsea. Con i parigini molto più avanti: perché i londinesi vorrebbero inserire nell’operazione una pedina di scambio (non Lukaku, che al Napoli non interessa) ed è Armando Broja, ora in prestito al Fulham. Ma agli azzurri non piace più.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Il film sullo Scudetto del Napoli: dal 4 maggio nelle sale italiane ‘SARÒ CON TE’

Calciomercato – Il Napoli pensa a Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, il viaggio a Miami con i figli e la donna che è sempre con lui