De Laurentiis ha chiesto a Calzona di restare nello staff del Napoli

Secondo Il Mattino il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto al tecnico Francesco Calzona di restare nello staff.

Aurelio De Laurentiis sarebbe già a lavoro per il futuro del Napoli: il Patron azzurro avrebbe infatti chiesto a Francesco Calzona di restare all’interno dello staff azzurro.

Di seguito il focus del quotidiano Il Mattino:

“La grande tentazione di Ciccio Calzona è di restare a Napoli ancora. Anche da vice dell’allenatore che verrà. De Laurentiis gli ha proposto la permanenza in azzurro, ha iniziato a gettare questa settimana nel blitz a Castel Volturno, le basi al progetto tecnico puntando sul suo uomo di fiducia fin dai tempi di Sarri. Il disegno del patron è quello di affidarsi a un gruppo di suoi collaboratori da affiancare al nuovo tecnico. Calzona non fa salti di gioia all’idea di un ruolo non da capo-allenatore, ma il Napoli e Napoli sono un pezzo troppo importante della sua vita per dire di no senza riflettere. Sognava una proposta diversa, ma le parole di grande ammirazione e fiducia di De Laurentiis per il lavoro fatto in queste settimane, lo hanno convinto a pensarci su.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Il film sullo Scudetto del Napoli: dal 4 maggio nelle sale italiane ‘SARÒ CON TE’

Calciomercato – Il Napoli pensa a Pinamonti per sostituire uno tra Simeone o Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, il viaggio a Miami con i figli e la donna che è sempre con lui