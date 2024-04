Napoli, per andare avanti Calzona punta sull’orgoglio degli azzurri

Dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta il tecnico Francesco Calzona ha fatto delle precise richieste ai suoi giocatori.

Il Napoli di Francesco Calzona sarà impegnato questo pomeriggio contro il Monza. Per l’occasione il tecnico avrebbe chiesto alla squadra di reagire dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta per rispettare soprattutto i tifosi.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Per filosofia ha scelto i toni bassi e le parole giuste per scuotere la squadra sin dalla giornataccia con l’Atalanta. La sua prima sconfitta in campionato, la nona in totale: per risvegliare il gruppo non ha mai urlato, né al Maradona nello spogliatoio durante e dopo la partita e tantomeno al centro sportivo di Castel Volturno nel corso di una settimana di lavoro intenso, a ritmi sostenuti, campo, video e l’incontro con De Laurentiis. Calzona, dopo aver chiesto ai giocatori di trovare la forza, reagire e rispettare il popolo azzurro, ha provato a normalizzare il clima.”

