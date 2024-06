la Repubblica – Spinazzola a zero, Manna al lavoro: piace a Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo colpo di mercato. Giovanni Manna starebbe sondando il terreno per Leonardo Spinazzola, che si libererà a zero dalla Roma, proprio a fine mese:

“Rafa Marin arriverà la prossima settimana per le visite mediche e la firma del contratto: lo spagnolo sarà convocato per il ritiro a Dimaro- Folgarida ma potrebbe esserci pure un’altra novità. Il Napoli sta seriamente pensando a Leonardo Spinazzola, soluzione per la fascia sinistra che intriga molto Conte. L’allenatore lo avrebbe voluto già all’Inter: il 31enne di Foligno non è stato confermato dalla Roma che ha deciso di non rinnovargli il contratto. L’ipotesi Napoli naturalmente gli piace. Spinazzola ha mostrato garanzie dal punto di vista fisico e quindi potrebbe diventare un rinforzo di Conte”.

