UFFICIALE – Belotti è un nuovo giocatore del Como

Arriva la notizia ufficiale da parte del Como: l’attaccante Andrea Belotti ha firmato con il club per due anni.

Andrea Belotti è un nuovo giocatore del Como. La notizia è arrivata proprio dal sito ufficiale del club.

Di seguito uno stralcio del comunicato:

“Andrea Belotti ha firmato un accordo preliminare con il Como 1907. Como 1907 è lieta di annunciare la firma di un accordo preliminare con Andrea Belotti, che diventerà ufficialmente un giocatore del Como il 1° luglio 2024. L’attaccante, che ha fatto parte della Nazionale Italiana vincitrice di Euro 2020, ha firmato un contratto biennale. Arriva dalla Fiorentina, dove era in prestito dalla Roma. Soprannominato “Il Gallo”, Belotti ha iniziato la sua carriera con l’UC Albinoleffe in Lombardia, prima di firmare per il Palermo, dove ha vinto un titolo di Serie B. Nel 2015 è passato al Torino, diventando il suo ottavo miglior marcatore di tutti i tempi, prima di approdare alla Roma nel 2022.”

