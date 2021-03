Calciomercato – L’ex allenatore della Juventus Allegri: “Roma o Napoli? Non so ancora niente”

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato ospite nel salotto di Sky Sport

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, nella serata di ieri, è stato ospite nel salotto di Sky Sport. Gli addetti ai lavori speravano di raccogliere qualche informazione utile sul suo futuro nel mondo del calcio ma Allegri è stato abile a dribblare i rumors.

Vai al Napoli o alla Roma?

“Non so ancora niente. Stasera ci facciamo una chiacchierata, è sempre un enorme piacere. È un po’ che non chiacchiero. Ho visto poche partite, quando non alleno ne vedo poche, non mi diverto. Quando le ho viste non ho indovinato mai una sostituzione”.

Ci sono stati contatti con qualcuno di recente?

“Mi hanno chiamato anche ultimamente, ma voglio rientrare a giugno“.

