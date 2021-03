“Mancini è stato duro con me, mi ha fatto arrabbiare”, così Osimhen dopo Roma-Napoli

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a OmaSports mettendo in chiaro alcuni comportamenti degli avversari in campo

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è parso abbastanza nervoso durante la gara dell’Olimpico, che ha visto il suo Napoli prevalere sulla Roma per 2-0. L’attaccante nigeriano ha parlato a OmaSports mettendo in chiaro alcuni comportamenti degli avversari in campo, in particolare del difensore giallorosso Mancini nei suoi confronti: “È stato duro con me due volte, l’ho sentito e stava negando di non averlo fatto, questo mi ha fatto arrabbiare così tanto” le sue parole.

