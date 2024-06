Il Napoli ha chiesto Greenwood ma niente scambio con Osimhen

Il Napoli avrebbe chiesto informazioni su Mason Greenwood, ma lo scambio con Victor Osimhen probabilmente non ci sarà.

Secondo il giornalista Luca Marchetti il Napoli sarebbe interessato all’attaccante inglese Mason Greenwood. Si era parlato in passato di un presunto scambio con Victor Osimhen, tuttavia secondo il giornalista ciò non dovrebbe avvenire.

Di seguito le parole di Luca Marchetti ai microfoni della redazione di Sky.

“Il Napoli ha chiesto informazioni su Mason Greenwood e si è iscritto alla corsa per l’attaccante. Tuttavia lo scambio con Victor Osimhen sembra una ipotesi lontana. Al momento il Manchester United non ha manifestato alcun interesse concreto per l’attaccante nigeriano. Il valzer degli attaccanti non è ancora iniziato, il mercato aprirà ufficialmente solo tra una settimana ed a rallentare le operazioni ci sono anche l’Europeo e la Coppa America. Finora si sono registrati tanti movimenti per le panchine, la Serie A ha cambiato molti allenatori, solo poi ci si concentrerà sul mercato.”

