Tuttosport – Ipotesi scambio Di Lorenzo-Chiesa per 10 milioni: le ultime

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, potrebbe esserci un accordo tra Napoli e Juventus, per andare incontro alle loro esigenze di mercato. Possibile lo scambio tra Chiesa e Di Lorenzo? Ecco l’ipotesi avanzata dal giornale, che considera questa un’idea da non escludere, con la Juventus che dovrebbe ricevere un conguaglio economico a favore.

Il Napoli non vuole, però, vedere il suo capitano e la Juve vuole capitalizzare con la cessione dell’italiano. Con l’Italia ancora in corsa per l’Europeo, al momento ogni supposizione resta campata in aria, ma Manna e Giuntoli valutano tutte le condizioni per poter chiudere i loro colpi di mercato. “Al momento Di Lorenzo è un giocatore del Napoli e il Napoli non lo vuole cedere e Chiesa è un giocatore della Juventus, che non vuole vendere a meno di 35 milioni. Già, si parte da qui. E se dieci milioni per la Juventus come conguaglio cambiassero tutto?“.

