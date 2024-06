Corriere dello Sport – Osimhen, senza offerte l’11 luglio partirà con i compagni per Dimaro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla tegola Osimhen. Nessuna trattativa per il nigeriano, la sua situazione è ancora in stallo. De Laurentiis non ha ricevuto nessuna offerta per il suo bomber, che avrebbe esplicitamente chiesto la cessione, ma scendendo a patti. La clausola imposta dal Napoli è di 130 milioni di euro, e l’azzurro percepisce uno stipendio da 10 milioni, che, inevitabilmente, frena le big dall’avanzare un’ipotetica offerta concreta.

“Intanto, senza offerte concrete, il suo futuro è già deciso: se non ci saranno novità, il 9-10 luglio sarà atteso a Castel Volturno per il raduno e l’11 partirà con i compagni e con il nuovo allenatore, Conte, per il ritiro di Dimaro Folgarida. A quel punto attenderà dalla Val di Sole notizie sul suo destino, ma lavorando e correndo con i compagni di sempre. Il mercato è appena cominciato”.

