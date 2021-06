Venerato: “Spalletti ha garanzie per due colpi, ecco i ruoli. Bocciati Flemming e Sissoko”

Venerato sul mercato del Napoli

Napoli Calcio – Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del mercato azzurro.

“Mykolenko non piace al Napoli, non ci sono notizie in merito. Potrebbe essere stato proposto ma non ho notizie in merito. Il Napoli cerca un esterno sinistro e un calciatore che sostituirà Bakayoko. Spalletti ha avuto garanzie, entro il 31 agosto avrà questi due tasselli. E’ un mercato di attesa: il Napoli ha fatto qualche proposta e ha bocciato Flemming e Sissoko del Tottenham. De Paul? Il Napoli non deve collezionare figurine, per prenderlo serve cedere Fabian Ruiz e non ci sono i tempi. L’Atletico Madrid ha offerto 20 mln ma la proposta è stata respinta. Rinnovo Insigne? Ci auguriamo tutti che possa restare a Napoli. Sono legato a lui e alla sua famiglia. De Laurentiis ha fatto una battuta nella conferenza di oggi, ma spesso parla seriamente con il sorriso. Un grandissimo europeo di Insigne potrebbe allontanarlo da Napoli perchè aprirebbe un’asta se la valutazione fosse interessante. Se le cose dovessero andare male, si potrebbe chiedere di abbassare l’ingaggio. Se arrivasse un’offerta importante di un club di prima fascia sarebbe valutata. Arrivano conferme sull’interesse e la valutazione in atto di due nomi: a centrocampo Berge dello Sheffield; per il ruolo di terzino valuta anche Lykogiannis del Cagliari. Junior Firpo non è nella lista, calciatore che il Barcellona lo darebbe in prestito. Il Napoli lo ritiene più un quinto che un quarto”.

