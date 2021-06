VIDEO – Osimhen in vacanza non si ferma: prosegue con l’allenamento

Osimhen in vacanza, prosegue con l’allenamento

Napoli Calcio – Victor Osimhen, è in vacanza, ma non si ferma prosegue con l’allenamento. L’attaccante del Napoli, ha condiviso un video mentre si allena sul tapis roulant, sul proprio canale Instagram. L’azzurro si gode le vacanze meritate ma al tempo stesso si tiene in allenamento in vista della prossima stagione che lo vedrà protagonista col nuovo tecnico Luciano Spalletti.

