FOTO – Cristiano Ronaldo contro Coca Cola: “Bevete acqua”

Ronaldo contro Coca Cola che però è partner della Juventus

Ultime notizie Euro 2020 – Cristiano Ronaldo contro Coca Cola, che tra l’altro è partner della Juventus. Cristiano Ronaldo si è presentato alla conferenza stampa pre Ungheria-Portogallo, sedendosi ha notato le due bottiglie di Coca Cola posizionate sul tavolo, quindi senza molte esitazioni, ha sposato le bottiglie al di fuori dall’inquadratura delle telecamere. Poi non contento ha preso la sua bottiglia d’acqua, e ha invitato gli spettatori a bere solo acqua. Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web perché la nota azienda che produce la bevanda in questione è partner della Juventus, club che detiene il cartellino di CR7. Tra l’altro nel 2009 Cristiano Ronaldo aveva addirittura girato uno spot per Coca-Cola dedicato al mercato asiatico.

