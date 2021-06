Italia-Svizzera: ancora panchina per Di Lorenzo, Toloi favorito in difesa

Domani sera l’Italia scenderà in campo contro la Svizzera, ma Giovanni Di Lorenzo potrebbe sedere ancora sulla panchina.

Domani sera la Nazionale italiana disputerà la sua seconda sfida degli Europei 2020, quella contro la Svizzera. Le ipotesi circa la formazione che Mancini sceglierà sono tante. Sicuramente in campo non ci sarà Alessandro Florenzi, che durante Italia-Turchia è stato il protagonista di un brutto infortunio. Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere il sostituto ideale, tuttavia il quotidiano Repubblica afferma che non sarà lui a scendere in campo, bensì Rafael Toloi.

“Esce Florenzi ed entra uno tra Toloi (di colpo favorito) e Di Lorenzo. Si scalda Verratti e per ora gli tiene pronto il posto Locatelli. Poi, se tutto andrà bene, si prepareranno al turnover massiccio col Galles il suddetto Verratti, Acerbi, Emerson, Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Cristante, magari Raspadori e Pessina.”

