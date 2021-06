I giocatori più attesi dei Campionati Europei

Scopriamo chi sono i giocatori più attesi di Euro 2020 e le possibili stelle della competizione continentale iniziata pochi giorni fa

Al via i campionati europei di calcio, 24 nazionali pronte a sfidarsi nella fase finale del torneo. Una competizione itinerante per celebrare i suoi 60 anni, ospitata in 11 città (Roma, Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e San Pietroburgo). Diversi sono i giocatori vogliosi di mettersi in bella mostra nel corso della manifestazione. Alcuni però sono più attesi di altri da tifosi ed addetti ai lavori. Scopriamo chi sono i quattro Top Players da cui ci si aspettano tante belle giocate e numerosi goal.

Le stelle di Francia e Belgio

La Francia ed il Belgio sono due tra le favorite per la vittoria finale all’Europeo in base ai pronostici di calcio di oggi. I “Blues” sono quotati vincenti della manifestazione a 5.50 mentre i “Diavoli rossi” seguono poco dietro a 7.00. Tra i motivi per cui sono le due squadre “più quotate”, secondo i principali siti di scommesse online, i grandi bomber presenti nelle rispettive formazioni. In quella transalpina troviamo Kylian Mbappe. Campione del mondo nel 2018, il compagno di club di Neymar ha concluso una stagione personale nel PSG con numeri eccellenti: 42 reti in 45 gare tra Ligue 1, Champions e Coppa di Francia.

Non ha bisogno di presentazioni nemmeno Romelu Lukaku, Campione d’Italia con l’Inter in questa stagione e centravanti inamovibile del Belgio. D’altronde i numeri non mentono mai. Nella sua nazionale ha segnato 62 reti in 94 partite, in media più di un goal ogni due gare, continuando così diverrà il più grande marcatore di tutti i tempi tra le fila dei “Diavoli Rossi”. Stazza fisica, potenza e buona tecnica sono i punti di forza del giocatore belga.

Le stelle di Portogallo e Inghilterra

Considerato uno dei più forti attaccanti della storia, Cristiano Ronaldo è tra i giocatori più attesi nella competizione continentale. Cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, nel Real Madrid fa incetta di trofei e segna con una regolarità incredibile, una media superiore al goal a partita. Già vincitore con la sua nazionale di Euro 2016, ha concluso questa stagione nella Juventus come capocannoniere della Serie A.

Il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, è alla ancora ricerca della prima vittoria di prestigio con la squadra della propria nazione. Vincitore della terza Scarpa d’Oro in Premier League nell’ultima stagione, con 23 reti in 34 partite, si mette in risalto anche per il suo ruolo di grande assistman: ben 14 nel campionato da poco concluso. Nella nazionale dei “Tre Leoni” è tra i giocatori più proficui di sempre: 34 reti in 55 partite disputate.