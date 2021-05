Inter: festa di compleanno abusiva per Lukaku, multati 4 nerazzurri

L’attaccante belga si è trovati nei guai dopo aver tenuto una festa di compleanno che infranto le norme anti-Covid

Romelu Lukaku è finito nei guai. Nelle scorse ore l’attaccante dell’Inter è stato multato dalle Forze dell’Ordine a Milano per aver tenuto un party “clandestino” in occasione del suo compleanno al quale avrebbero partecipato anche altri giocatori nerazzurri, a riportarlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera. Gli invitati erano in tutto ventiquattro e tra questi sarebbero stati identificati anche Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. Il quotidiano riferisce che la festa avrebbe avuto luogo all’hotel ‘The Square Milano Duomo’ nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio. Ad essere sanzionati saranno tutti i presenti, compreso il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento.

