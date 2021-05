Napoli: Bakayoko e Lobotka verso l’addio, il francese tornerà al Chelsea

I due centrocampisti non hanno brillato questa stagione e il Napoli

L’esperienza di Tiemouè Bakayoko al Napoli è molto vicina alla fine, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Il francese ritornerà al Chelsea dopo una stagione altalenante fatta più di bassi che alti, seppur sia apparso in fase di ripresa nelle ultime gare, ciò non convincerà il club azzurro a sborsare i 18 milioni pretesi dagli inglesi. Stanislav Lobotka potrebbe abbandonare anch’esso la società. Lo slovacco, per cui sono stati spesi ben 24 milioni, non è mai riuscito veramente ad impressionare e in quest’ultimo periodo è scivolato molto indietro nelle gerarchie di Gattuso.

