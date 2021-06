Aurelio De Laurentiis: “In arrivo una serie TV sulla storia del Napoli”

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che presto ci sarà una serie TV sulla storia del Napoli.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato al Passepartout Festival. Proprio in questa occasione ha dichiarato che a breve arriverà una serie TV incentrato sulla storia del Napoli calcio. Sicuramente un ampio spazio verrà dedicato a Diego Armando Maradona, uno dei campioni più memorabili che abbia mai vestito la maglia azzurra. Inoltre Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che si parlerà della sua presidenza all’interno della Società.

“Non ci sarà mai uno come Maradona: che fortuna che hanno avuto i napoletani, anche se non hanno mai capito che con il calcio che appartiene alle istituzioni lo scudetto non si può vincere sempre. Maradona ne ha fatti vincere due al Napoli perché era un angelo. Faremo una serie TV suddivisa in tre stagioni proprio sulla storia del Napoli. La prima stagione sarà dal 1984 al 2001, anni in cui c’è Maradona. Ci saranno 150 interviste a giocatori del Napoli che hanno giocato quelle gare in 10 puntate. La seconda stagione racconterà la storia del Napoli dal 1924 fino al 1984. Infine la terza stagione riguarderà i miei 17 anni di presidenza.”

