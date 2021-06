Mercato Napoli, Mykolenko principale obiettivo per la difesa

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è Vitalij Mykolenko, diventato l’obiettivo numero uno per la fase difensiva.

Vitalij Mykolenko, difensore della Dynamo Kiev, è attualmente nel mirino del Napoli. Non solo: sembra che il giocatore sia diventato uno dei principali obiettivi della Società, il primo per quanto riguarda il reparto difensivo. A riportare la notizia è stato Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia.

“Cresce l’interesse del Napoli per Mykolenko. Con l’uscita di Hysaj (verso la Lazio), il terzino sinistro della Dynamo Kiev diventa l’obiettivo n.1 per gli azzurri. L’operazione per il classe 99 si può chiudere con un investimento di circa 13/14 milioni.”

