Mercato Napoli: ADL spara alto e le big frenano per Fabian Ruiz

Aurelio De Laurentiis e le richieste eccessive per Fabian Ruiz: i club europei frenano.

Aurelio De Laurentiis non intende scendere a patti e i club europei frenano.

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Fabian Ruiz. Secondo il quotidiano le richieste eccessive di De Laurentiis avrebbero rallentato l’attenzione dei tre grandi club: Barcellona, Psg e Real Madrid. Il patron azzurro non cambia le sue richieste e vuole almeno 60 milioni, cifra ritenuta troppo elevata dai club.

De Laurentiis non è intenzionato a svendere, consapevole di avere il coltello dalla parte del manico e non ha alcuna necessità di mettere in saldo i suoi gioielli preziosi. Per il momento Fabian rimane un calciatore del Napoli, almeno filo al 2023.

