Flemming, l’alter ego di Zielinski: il Napoli potrebbe concludere l’affare

Primo colpo di calciomercato per il Napoli: il club sta per chiudere la trattativa, si tratta di Zian Flemming.

Il Napoli potrebbe chiudere a breve il primo colpo di calciomercato.

Zian Flemming, trequartista 22enne del Fortuna Sittard, che nell’ultima stagione ha segnato ben 15 reti è nei pensieri del Napoli. Il club con molta probabilità chiuderà l’affare e porterà il calciatore in azzurro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta nei dettagli l’interesse degli azzurri per il ragazzo. Il club partenopeo è stato conquistato dalle qualità e duttilità dell’olandese, che rappresenterebbe appieno l’alter ego di Piotr Zielinski. Un jolly perfetto per Spalletti, capace di giocare oltre che da trequartista anche da centrocampista ed attaccante. Dunque il Napoli è pronto per chiudere l’affare.

