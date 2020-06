Champions League, calendario e date Final Eight 2020: programma, tv, streaming

In attesa della ratifica ufficiale del comitato esecutivo, la cui riunione è prevista per domani, la UEFA ha stabilito le modalità attraverso le quali portare a termine la Champions League 2019-2020, interrotta ad inizio marzo a causa della pandemia di coronavirus. Dopo aver recuperato i quattro ottavi di finale in sospeso, per assegnare la Coppa dalle grandi orecchie si disputerà un’inedita Final Eight: a ospitarla sarà la città di Lisbona dal 12 al 23 agosto.

Ricordiamo che le squadre italiane ancora in corsa per il più importante trofeo continentale sono tre: Atalanta, Juventus e Napoli. Se la prima ha già ottenuto il pass per Lisbona, le altre due devono ancora giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale (previste per il 7-8 agosto): i bianconeri cercheranno la rimonta casalinga contro il Lione (si parte dallo 0-1 dell’andata), mentre i partenopei andranno a caccia dell’impresa in quel di Barcellona (1-1 all’andata). Le altre due sfide che attendono un verdetto ufficiale sono Bayern Monaco-Chelsea (si parte dal 3-0 per i tedeschi) e Manchester City-Real Madrid (all’andata 2-1 per il team di Pep Guardiola). Già qualificate alla Final Eight, invece, Atalanta, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e RB Lipsia.

Queste le date della Final Eight: 12-15 agosto (quarti di finale), 18-19 agosto (semifinali), 23 agosto (finale). Il sorteggio si svolgerà intorno alla metà di luglio a Nyon. Per quanto concerne i diritti televisivi, la Final Eight di Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva sulle reti di Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go. Alcuni match, finale compresa, saranno visibili in chiaro sulle reti Mediaset.

FINAL EIGHT CHAMPIONS LEAGUE 2020: DATE, TV E STREAMING

12-15 agosto: Quarti di finale

18-19 agosto: Semifinali

23 agosto: Finale

Diretta tv – Sky Sport

Diretta streaming – Sky Go

