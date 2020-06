Lozano via a fine stagione, Raiola lavora alla cessione del messicano

Lozano sembra destinato a dire addio al Napoli

Le strade di Hirving Lozano ed il Napoli, potrebbero separarsi a fine stagione. Come riportano i colleghi messicani di ClaroSports, Mino Raiola sarebbe già al lavoro per la cessione di El Chucky. Il problema più grande è rappresentato dal pesante ingaggio, oltre la cifra che chiede il Napoli per la cessione. Al momento la pista più probabile porta alla Premier, dove Ancelotti sarebbe felice di riavere a sua disposizione Lozano all’Everton. Lo screzio avvenuto in mattinata tra il calciatore e Gattuso, potrebbe dare il via libera alla cessione del messicano.

