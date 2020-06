Maximo Ibarra, ad Sky: “Disponibili alle partite in chiaro, siamo pronti a collaborare”

Si apre uno spiraglio per le partite in chiaro

Nel corso della conferenza di presentazione del nuovo servizio Sky WiFi, Maximo Ibarra ha così commentato la possibilità di rendere alcune gare della Serie A visibili in chiaro. Ecco quanto dichiarato:

“Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ormai lo sapete, basta leggere i quotidiani. Abbiamo incontrato il Ministro dello Sport Spadafora e abbiamo parlato di questa possibilità. Ci siamo resi disponibili sia a trasmettere qualche gara in chiaro sia ad altre cose per mitigare la mancanza di calcio direttamente negli stadi. Il dettaglio che va superato è relativo ai diritti delle partite in chiaro: noi non ne siamo titolari e dunque la Lega dovrà chiederci espressamente di trasmettere le gare per tutti. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare”.

