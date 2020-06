Fabian Ruiz, la crisi dovuta al Covid-19 blocca Real Madrid e Barcellona

Fabian Ruiz potrebbe restare

Come riportato da Calciomercato.it, il Barcellona ed il Real Madrid cambiano i piani in merito a Fabian Ruiz. La crisi economica che ha copito l’Europa, dovuta alla pandemia del Covid-19, cambia anche le strategie del calciomercato. Da molti mesi in Spagna si vocifera di un forte interesse dei due club per Fabian Ruiz, ma le richieste economiche del Napoli potrebbero frenare un eventuale trattativa. I Blancos potrebbero tornare alla carica dopo l’Europeo del 2021, mentre i catalani hanno come priorità l’affare Lautaro Martinez. Sembra che Fabian sia destinato a restare in maglia azzurra, magari anche con un rinnovo e conseguente adeguamento del contratto in essere con il club azzurro.

