Una panchina per due: Andrea Pirlo e Rino Gattuso in pole per il Parma

Nuova opportunità per Andrea Pirlo sulla panchina del Parma, ma non è da escludere il nome di Rino Gattuso.

Secondo l’edizione di Tuttosport, Andrea Pirlo potrebbe diventare, con tutta probabilità, il nuovo allenatore del Parma. Il ruolo di Enzo Maresca, alla guida del club emiliano, sembrerebbe essere stato messo parecchio in discussione, in seguito ad un pareggio con la Spal che ha appesantito un po’ l’aria in casa crociata.

Tuttavia il nome di Pirlo non è il solo circolare attorno al club, insieme al suo sarebbero stati accostati quello di Fabio Cannavaro e di Rino Gattuso.

