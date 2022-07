Napoli, definite le priorità per la squadra: le prossime mosse

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato delle priorità del Napoli durante la sessione attuale del calciomercato.

Il Napoli avrebbe definito gli obiettivi prioritari a cui dedicarsi per accontentare il tecnico Luciano Spalletti. Il Corriere del Mezzogiorno interviene in merito a ciò.

“Sul mercato invece il Napoli ha due priorità: un vice di Meret, che dovrebbe rinnovare fino al 2027, e il quarto difensore centrale. Per il portiere Sirigu è un nome caldo ma non è l’unica opzione. Si studiano anche profili all’estero (magari in prestito con diritto di riscatto). Per la difesa si continua a trattare con il Brighton per Leo Ostigard (rifiuta il Toro e vuole solo il Napoli).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – SSC Napoli, nuova versione del sito web

Deulofeu-Napoli, trattativa ancora in corso: all’Udinese piace Gaetano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marmolada, riprese le ricerche con quattro droni. Poche le speranze per i tredici dispersi