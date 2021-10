Roma, infortunio per Smalling: in forte dubbio contro il Napoli

Chris Smalling, difensore della Roma, probabilmente non giocherà la sfida contro il Napoli a causa di un infortunio.

Il difensore della Roma Chris Smalling ha subito una lesione al flessore. Per questo motivo per non sarà in campo per disputare le prossime gare. Tra queste c’è anche quella con il Napoli in programma il 24 ottobre.

Ecco quanto riportato da Sky Sport:

“Ora sarà di nuovo costretto a restare ai box e salterà i prossimi big match dei giallorossi. Dopo la sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo domenica 17 ottobre alle 20:45 in campionato sul campo della Juventus. Quattro giorni dopo, giovedì 21 ottobre, i giallorossi sfideranno il Bodo Glimt in Conference League, impegno seguito tre giorni dopo dalla partita dell’Olimpico contro il Napoli. Mercoledì 27 ottobre i giallorossi giocheranno il turno infrasettimanale sul campo del Cagliari, per chiudere il mese il 31 in casa contro il Milan.”

