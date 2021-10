Cori razzisti a Firenze, Chiellini: “È inaccettabile, servono leggi e regole che vengono applicate”

Cori razzisti a Firenze, le parole di Chiellini

Cori razzisti a Firenze, le parole di Chiellini capitano della Juventus e dell’Italia rilasciate in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Spagna

Sul razzismo, cosa si può fare di più?

Chiellini: “E’ inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l’Italia per me non è un paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi”.

