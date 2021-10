Gattuso può ritornare in panchina: primi contatti con il club italiano

Gattuso può ritornare in panchina: primi contatti con il Parma

Gennaro Gattuso, può ritornare in panchina, dopo l’esperienza con il Napoli e quella terminata velocemente alla Fiorentina. Il tecnico Gattuso sarebbe vicino ad un club di Serie B. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è tra i candidati per la panchina del Parma qualora venisse esonerato Maresca.

Nonostante ufficialmente Enzo Maresca sia stato ampiamente confermato dal Parma, i dirigenti di Krause hanno iniziato, sottotraccia, a tastare il terreno per trovare un eventuale sostituto. Qualche telefonata esplorativa è già stata fatta con Fabio Cannavaro, da poco svincolato dal Guangzhou.

Oltre al suo nome, circola anche quello di Rino Gattuso che non gradirebbe una “retrocessione” in B ma che non ha preclusioni. Più complicata la strada che porta ad Andrea Pirlo, altro tecnico che piace molto in casa Ducale.

