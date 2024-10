Televomero – Modugno: “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln, ma non è una cifra da Napoli”

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta a ‘Giochiamo D’Anticipo’, prima della gara fra Empoli e Napoli. Tra gli argomenti trattati, si è parlato anche de rinnovo di Kvaratskhelia: “Io, vivendo Castelvolturno quotidianamente, ho la sensazione che senza Antonio Conte e con un’altra guida tecnica in panchina la squadra avrebbe faticato tantissimo. C’erano scorie pesanti dalla scorsa stagione. Tutti i profili alternativi a Conte erano di altissimo livello, ma restava comunque un rischio molto elevato di avere delle problematiche importanti. Conte ha cancellato totalmente il passato e costretto tutti a ricominciare qualcosa di diverso. Nelle tre partite con Atalanta, Milan e Inter si misureranno le vere ambizione del Napoli in questo campionato. Si andrebbe ad accrescere ulteriormente una consapevolezza che nella squadra già c’è.

Rinnovo Kvara? A Parigi gli avrebbero offerto 11mln annui. La cifra di 8mln che soddisferebbe lui e il suo entourage non solo non è da Napoli, ma nemmeno da campionato italiano. È legittima la richiesta del giocatore, ma anche che il club azzurro si faccia i suoi conti. Comunque l’offerta di 5mln più bonus che fa il Napoli è già uno sforzo importante per un club come quello azzurro”.

