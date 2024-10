la Repubblica – Non solo Gilmour, anche Neres è un titolare aggiunto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui nuovi arrivati Billy Gilmour e David Neres. Anche il brasiliano è diventato ufficialmente l’alternativa a Kvaratskhelia. Si pensa che questo sarà uno dei temi della stagione, a Empoli è ancora favorito il georgiano, ma anche Neres avrà l’opportunità di ritagliarsi più spazio, non solo a partita in corso. Oggi l’ultimo allenamento, dove Olivera sarà nuovamente a disposizione, ma Spinazzola rimane un potenziale titolare, per far rifiatare l’uruguayano tornato affaticato dagli impegni in nazionale.

